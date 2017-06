Neues Gesetz gegen illegale Vermietungen

Mittwoch beschließt Salzburgs Landtag das neue Raumordnungsgesetz. Manche Bauträger sind dagegen. Sie haben sich auf neue Häuser in Tourismusorten spezialisiert. Kritiker sagen, oft gehe es um illegale Vermietung oder Zweitwohnsitze.

Mit Jänner 2018 soll das neue Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG) in Kraft treten, wenn es denn am Mittwoch eine Mehrheit im Landtag erhält. Das ist höchst wahrscheinlich. Die Politik will damit nun eine lang geübte und aus der Sicht von Gegnern auch heftig kritisierte Praxis beenden.

Bergland zunehmend Kulisse für Investoren

Wer ein Haus mit bis zu fünf Wohnungen besitzt, konnte diese bisher problemlos vermieten - an wen auch immer, wie lang auch immer, und zu welchem Tarif auch immer. Salzburger Bauträger haben für ausländische Investoren zuletzt verstärkt neue Häuser in Salzburger Tourismusorten errichtet. Wohnungen oder Chalets würden möglichst lukrativ und über jeweils relativ kurze Zeiträume an Feriengäste vermietet - oft auch an den Tourismusvereinen, Steuer- und Gemeindebehörden vorbei, die keine Ortstaxen bekommen, sagen Kritiker. Sie sehen bei manchen Projekten auch Strukturen, die illegale Zweitwohnsitze begünstigen würden. Das Ganze treibe die Preise für Einheimische in die Höhe, fördere die Zersiedelung zusätzlich, gehe auf Kosten des Landschaftsbildes, der kommunalen Infrastruktur und heimischer Hotels, Gasthöfe und Pensionen.

Teile der Bauwirtschaft gegen das neue ROG

Das neue Raumordnungsgesetz, das die rechtlich bisher eher mehrdeutige bis unübersichtliche Lage nun klar regeln soll, gefährde Jobs, kritisiert Stefan Kröll, Geschäftsführer eines Bauträgers in Piesendorf (Pinzgau): „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das über die Hotellerie kompensieren kann. Man wird zum Schluss schauen, wenn die Wirtschaft bei uns insgesamt einbricht.“

Schwarzer Wirtschaftsbund unterstützt Gesetz

Die Landeshauptmannstellvertreterin und Raumordnungsreferentin Astrid Rössler (Grüne) kontert: „Es wird dazu führen, dass die Modelle nicht mehr gebaut werden, die wir nicht wollen. Aber das ist der Zweck eines Gesetzes.“

Und was sagt der schwarze Koalitionspartner der Grünen? Das neue Raumordnungsgesetz werde auch Betrieben helfen, die österreichische Gesetze befolgen und Steuern zahlen, betont Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl, der auch Chef des Salzburger Wirtschaftsbundes der ÖVP ist: „Es ist richtig, dass das nun geregelt wird und mehr Fairness stattfindet für die touristische Nutzung.“

Neue Web-Plattformen mit als Auslöser

Internet-Plattformen wie Airbnb setzen den Hotels und Pensionen wirtschaftlich schwer zu. Das neue Gesetz soll die kurzfristige Vermietung neuer Wohnungen an Touristen eindämmen, von der häufig internationale Investoren im Ausland profitieren.

