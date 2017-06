Drei Verletzte bei Crash mit Pinzgaubahn

Bei einem Zusammenstoß mit einer Garnitur der Pinzgauer Lokalbahn sind Dienstagmittag in Piesendorf (Pinzgau) die drei Insassen eines Autos verletzt worden. Der Fahrer soll trotz Rotlichtes auf die Bahnkreuzung gefahren sein.

Der einheimische Lenker war laut Polizei mit seinem Fahrzeug kurz nach 12.00 Uhr im Piesendorfer Ortsteil Fürth in der Nähe des dortigen Bahnhofes trotz Rotlichts in den unbeschrankten Bahnübergang eingefahren.

Bildergalerie:

Der Zug, in dem sich rund 60 Fahrgäste befanden, erfasste das Auto. Dabei wurden der 72-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrer verletzt, teilt die Polizei mit.

Im Zug niemand verletzt

Das Rote Kreuz lieferte alle Verletzten in das Krankenhaus Zell am See ein. Lokführerin und Fahrgäste blieben unverletzt. Der Autolenker war nicht alkoholisiert.