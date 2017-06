Köstendorf: Pläne für Supermarkt am Ortstrand

In Köstendorf (Flachgau) hat die Gemeinde nun die Weichen für die Ansiedlung eines Supermarktes am Ortsrand gestellt: Am Gelände des Freizeitzentrums soll eine 2.500 Quadratmeter große Fläche soll für den Einzelhandel reserviert werden.

Der Lebensmitteldiskonter M-Preis hatte vor einiger Zeit Interesse angemeldet, dort eine Filiale zu eröffnen. Derzeit gibt es im Zentrum eine Schneiderei, einen Fleischhauer und auch eine Greißlerei - es sei ein Ortskern mit Leben, aber ein Großeinkauf sei dort schwierig, argumentiert die ÖVP. Unter anderem deshalb haben ÖVP und FPÖ die Änderung der Flächenwidmung im Bereich des Freizeitzentrums Brötzner auf den Weg gebracht.

Von der mehr als 22.000 Quadratmeter großen Fläche sollen 2.500 Quadratmeter für den Einzelhandel reserviert werden. Am Gelände erhalten bleiben die Tennishalle und der Veranstaltungssaal. Neu errichtet werden sollen neben dem Supermarkt auch ein Feuerwehrhaus, Wohnungen und Büros.

Sozialdemokraten kritisieren Pläne

Köstendorf ist neben Neumarkt und Radstadt eine der Pilotgemeinden des Landes, die zeigen sollen, wie Ortskerne belebt werden können. Mit dem geplanten Projekt würde man sich deshalb selbst schaden, kritisiert SPÖ-Gemeinderat Bernhard Weiß. Er würde sich einen Supermarkt im Ortszentrum und nicht am Ortsrand wünschen.

Die Stärkung des Ortskerns sei wichtig, doch in Köstendorf hätten kleinere Geschäfte und ein geringeres Verkehrsaufkommen Priorität. Im Zentrum gebe es kein Geschäft mit genug Verkaufsfläche, geschweige denn mit genug Parkplätzen vor dem Haus, kontert Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP).

Pläne liegen vier Wochen lang zur Einsicht auf

In den kommenden vier Wochen haben alle Bürger die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur geplanten Umwidmung abzugeben. So lange liegen die Pläne im Gemeindeamt zur Einsicht auf.

