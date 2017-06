Kuchl erhält Gesundheitszentrum

In Kuchl (Tennengau) errichtet die Salzburg Wohnbau ein modernes Gesundheitszentrum. Ärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten und weitere Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich sollen dort mit ihren Praxen einziehen.

Derzeit ordinieren drei Allgemeinmediziner in Kuchl, doch einer von ihnen geht im Juni 2018 in Pension und fehlt damit in der Gesundheitsversorgung der Kuchler, sagt Bürgermeister Andreas Wimmer (ÖVP). „Wir haben die Zusage der Gebietskrankenkasse, dass es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger geben wird. Und die oder der passt zum Beispiel schon perfekt in dieses neue Ärztehaus, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Wir alle kennen das ja: Überfüllte Ambulanzen in den Krankenhäusern, wo viele nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen. Und dem wollen wir entgegenwirken.“

Einzel- und Gruppenpraxen

Im neuen Gesundheitszentrum, das rund sechs Millionen Euro kosten wird, sind Einzel- und Gruppenpraxen geplant. Außerdem ein gemeinsamer Empfangs- und Wartebereich für alle Ordinationen, um Platz- und Personalkosten zu sparen. Damit hofft man, trotz des allgemeinen Ärztemangels genügend Mediziner für das Gesundheitszentrum zu gewinnen. Das Gesundheitszentrum soll 50 Stunden pro Woche geöffnet sein und unter anderem die meist überfüllten Spitalsambulanzen entlasten.

ORF

Das neue Zentrum solle keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten sein, sondern die geplante Gruppenpraxis Rif und die Ärztegemeinschaft Abtenau in der Primärversorgung der Bevölkerung ergänzen, betont Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP). Er will ein Gesundheitsnetzwerk abseits des Zentralraums etablieren.

„Gesundheits-Experten sollen gut vernetzt sein“

„Die Gruppenpraxis in Rif, das Ärztezentrum in Kuchl, das Krankenhaus in Hallein, das Sonderkrankenhaus in Abtenau und alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte einschließlich der Gesundheitsanbieter wie Physiotherapeuten und Psychotherapeuten, Pflege und Sozialarbeit: All das soll gut vernetzt werden, um die Gesundheitsversorgung im Bezirk auch für die Zukunft zu sichern“, sagt Stöckl.

Peter Kröll

Das Gesundheitszentrum soll im Herbst 2018 fertiggestellt sein. Für Dienstag ist in Kuchl eine Informationsveranstaltung für interessierte Ärzte und Therapeuten geplant.

