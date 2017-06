Abtenau: Flämmpappe setzte Dachstuhl in Brand

Bei Flämmarbeiten am Carport eines Einfamilienhauses in Abtenau (Tennengau) ist Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei hatte sich die in Bitumen getränkte aufgebrachte Dachpappe entzündet. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen griffen über die angrenzende Fassade auf den Dachstuhl über. Bei der Ankunft der Feuerwehr schlugen bereits meterhohe Flammen unter dem Blechdach hervor. Die Feuerwehrleute konnte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dazu mussten sie allerdings mit Kettensägen das Blechdach öffnen.

Freiwillige Feuerwehr Abtenau

Danach wurde das Dach des Neubaus im Brandbereich großflächig entfernt und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei mussten noch mehrere Glutnester abgelöscht werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand endgültig gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Freiwillige Feuerwehr Abtenau

