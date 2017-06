Villazon neuer Chef der Mozartwoche

Rolando Villazon wird neuer Intendant der Mozartwoche Salzburg. Der weltweit gefeierte Opernsänger, Regisseur und Schriftsteller aus Mexiko übernimmt am 1. Juli 2017 die künstlerische Leitung des Festivals.

Er verbinde damit seine internationalen Aktivitäten als Mozartbotschafter, sagt Christine Forstner, Pressesprecherin der Stiftung Mozarteum in Salzburg. Und Johannes Honsig-Erlenburg sagt als Präsident der Stiftung, dass von Villazon sehr viel Neues und viel Kreativiät zu erwarten sei: „Es wird ein Feuerwerk mit sprühenden Ideen geben. Sie beleuchten die Persönlichkeit Mozarts in vielen Facetten. Viele Ideen, die da entwickelt werden, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Da geht es auch um Poetry Slams und Theater.“

„Viel Neues, aber kein Rolandeum“

Wolfgang Lienbacher

Villazon wolle aber seinen Ideen auch selbst Zügel anlegen, so der Stiftungspräsident Honsig-Erlenburg: „Er sagt ja zu mir immer, das Mozarteum soll ja kein Rolandeum werden.“

Villazon folgt nun auf Intendantin Maren Hofmeister.

„Mit Mozart Bier getrunken, Blödsinn gesagt“

Dem Charme des Tenors mit mexikanisch-französisch-österreichischen Wurzeln (Jahrgang 1972) können sich nur wenige entziehen. Villazon bezeichnet Mozart sogar als seinen persönlichen Freund: „Mozart ist immer mit dir, wenn du traurig oder glücklich bist. Er hat mit mir schon so viel gespielt und jongliert, Blödsinn gesagt und Bier getrunken. Er war auch immer da, wenn ich traurig war, wenn ich betrübt war und mein Himmel mit schweren Wolken verhangen war.“

APA/Hochmuth

Fans begeistert

Planung und Umsetzung der Mozartwoche in Salzburg sind damit bald komplett in Villazóns Hand, was viele Fachleute und Fans begrüßen. Die erste komplett von dem Mittelamerikaner konzipierte Mozartwoche soll 2019 stattfinden. Sein Vertrag soll zunächst über fünf Jahre bis 2023 laufen.

