Seekirchen protestiert gegen ÖBB-Kürzungen

Mit einer Resolution protestiert die Gemeindevertretung von Seekirchen (Flachgau) gegen geplante Einsparungen im Zugverkehr. Mit dem Winterfahrplan 17/18 wird an Sonn- und Feiertagen die Zahl der Züge nach Seekirchen halbiert.

Der grüne Seekirchener Vizebürgermeister Walter Gigerl sagt, diese Aussichten seien aus der Sicht der Flachgauer Bevölkerung unerträglich: „An Sonn- und Feiertagen soll es nun nur noch Stundentakt geben.

„Verschlechterung statt Verbesserung“

Die Abschaffung des Halbstundentaktes ist eine gravierende Verschlechterung. Wenn Leute weiter wegfahren wollen, die müssen dann in Salzburg auf den einen oder anderen Anschlusszug fast eine Stunde warten. Wenn jemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln verreist, das wird nun noch erschwert statt erleichtert.“

Landesrat weist Kritik zurück

Die Resolution wurde einstimmig in der Gemeindevertretung beschlossen und an Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) geschickt. Dieser zerstreut die Hoffnungen vieler Seekirchner, die in guten Zugverbindungen eine gute Strategie gegen das Verkehrschaos in der Stadt Salzburg und ihrem Umland sehen – auch an Wochenenden. Der Landesrat sagt, für die Pendler würden Zugverbindungen ohnehin verbessert, am Wochenende würden jedoch Fahrgäste für einen engeren Takt fehlen.