Wirtschaft brummt: Mitarbeiter gesucht

Salzburgs Wirtschaft ist deutlich optimistischer als noch 2016. Die Wirtschaftskammer hat mehr als 550 Betriebe befragt. Jeder zehnte bräuchte mehr Kapazitäten und mehr qualifizierte Mitarbeiter. Doch die seien schwierig zu finden.

Salzburgs Wirtschaft stehe am Beginn eines spürbar längeren Aufschwungs, sagt Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl vom ÖVP-Wirtschaftsbund. Sie ist im Vorjahr um knapp zwei Prozent gewachsen. Und das sei heuer auch wieder möglich, so Steindl. Mehr als ein Drittel der Salzburger Unternehmer bewerten die Geschäftslage als gut bis zufriedenstellend. Das war im vergangenen Jahr noch deutlich pessimistischer.

Nach Durststrecke positive Stimmung

Was die Geschäftslage der nächsten Jahre betrifft, ist der Optimismus laut Umfrage doppelt so stark wie noch im vergangenen Jahr. Eine so positive Stimmung habe es zuletzt vor sechs Jahren gegeben, so die Wirtschaftskammer. Handwerker bewerten die Konjuktur derzeit am besten, ebenso die Branchen Kommunikation, Tourismus und Handel.

Zehn Prozent suchen dringend Mitarbeiter

Auch die Auslastung der Betriebe sei wieder auf höherem Niveau – bei Maschinen, Fuhrparks, Verkaufsflächen oder Gästebetten. Ein Drittel der Salzburger Betriebe teilten mit, sie seien „optimal ausgelastet“, knapp zehn Prozent hätten gerne mehr Kapazitäten, um die große Nachfrage zu befriedigen. Ein Viertel hat nach eigenen Angaben zu wenig Mitarbeiter. Und es sei weiterhin schwierig, geeignetes Personal zu finden.