Mann mit Drogen fragte bei Polizei um Weg

Obwohl er Cannabis in der Hosentasche hatte, hat sich Sonntagfrüh ein 20-Jähriger ausgerechnet eine Polizeiinspektion ausgesucht, um nach dem Weg zu fragen. Da er den Beamten verdächtig vorkam, wurde er durchsucht.

Der 20-jährige Gambier kam am Sonntag gegen 8.00 Uhr in die Polizeiinspektion Bergheim (Flachgau) und wollte den Weg in die Stadt Salzburg wissen. Allerdings war der Mann im Gespräch nervös und unruhig, was den Beamten verdächtig vorkam.

Bei einer Durchsuchung des 20-Jährigen stellten sie rund 17 Gramm Cannabis in seiner Hosentasche fest. Bei seiner Einvernahme gestand er ein, seit dem 14. Lebensjahr regelmäßig Drogen zu konsumieren. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.