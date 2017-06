Ex-Industrieabbau Refugium für hunderte Arten

Der ehemalige industrielle Torfabbau im Weidmoos bei Lamprechtshausen (Flachgau) ist jetzt ein Refugium für hunderte Tierarten. Denn ab 2004 wurde das Gebiet mit LIFE-Mitteln der EU renaturiert - und ist jetzt ein Vorzeige-Schutzgebiet.

Am Wochenende wurde der Erfolg des Weidmooses gefeiert. Denn in dem 120 Hektar großen Gebiet zwischen Lamprechtshausen und St. Georgen bei Salzburg wurde über die Jahrzehnte hinweg bis zum Jahr 2000 Torf abgebaut. Der Torf wurde als Brennstoff oder Blumenerde genutzt.

Jetzt gehört das Gebiet wieder der Natur - und wurde mit Fördergeldern des EU-LIFE-Programms schrittweise in ein Natur- und Vogelschutzgebiet ungewandelt. „Man hat Teile mit Wasser eingestaut, weil das doch ein moortypisches Element ist und auch sehr viel Leben anzieht“, sagt Schutzgebietsbetreuerin Elisabeth Ortner. „Man hat auch etwa 30 Hektar so hergerichtet, dass man sie jährlich im Herbst mähen kann. Denn selten gemähte Wiesen sind für viele Tiere auch ein wichtiger Lebensraum.“

„Manchmal schaut auch ein Fischadle vorbei“

Das Weidmoos ist seitdem Heimat hunderter verschiedener Vogelarten. Und auch berühmte gefiederte Besucher schauen vorbei: „Inzwischen sind wir bei 200 Vogelarten, die nachgewiesen wurden“, freut sich Ortner. „Es kommen fast jedes Jahr neue dazu. Wir haben fast jedes Jahr eine neue Art, die wir entdecken. Das sind vor allem Durchzieher, die am Weg vom Norden in den Süden oder umgekehrt gerne Rast machen. So schaut manchmal zum Beispiel der Fischadler vorbei.“

Doch nicht nur Vögel, sondern auch hunderte Pflanzenarten, Amphibien wie die seltene Gelbbauchunke und Insekten haben hier ein Zuhause gefunden. „Wir haben in Salzburg 2.300 verschiedene Schmetterlingsarten - und alleine geschätzte 650 kommen hier in diesem Moor vor“, sagt Schmetterlingsexperte Gernot Embacher. „Es ist selten, dass in einem Moorgebiet so viele zu finden sind.“

Jährlich viel Arbeit von Gemeinden und Freiwilligen

Damit möglichst viele menschliche und tierische Gäste das Naturparadies genießen können, wird von den Gemeinden viel Arbeit investiert, sagt der Lamprechtshausener Bürgermeister Johann Grießner (ÖVP): „Die Gegend muss ja von Strauchbewuchs freigehalten werden. Dieses Ausbuschen ist eine dieser Aufgaben. Das machen freiwillig Mitglieder der Jägerschaft und Mitglieder des Torferneuerungsvereins. Nach einem bestimmten Managementplan wird auch Streu geerntet und gemäht.“

