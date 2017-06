Mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen in Salzburg

An 21 Brunnen in der Stadt Salzburg fließt heute öffentliche verfügbares Trinkwasser - das sind sieben Brunnen mehr als noch vor zehn Jahren. Und die Stadt zeigt mit einer neuen Broschüre auch genau, wo diese Brunnen sind.

Die Gesamtzahl der Brunnen in der Stadt Salzburg ist beachtlich: 49 Stück werden von der Stadt betreut, 32 davon sind sogar denkmalgeschützt. In der Salzburger Altstadt bieten 19 Brunnen Trinkwasser. Sie werden in der neuen Broschüre per Lageplan und Foto vorgestellt: Hier sind der Marktbrunnen auf dem Universitätsplatz, der Marktfrauenbrunnen auf der Schranne oder der Löwenkopfbrunnen beim Fisch Krieg vorgestellt. Mit Trinkwasser versorgt werden neuerdings auch der Salzachweiberl-Brunnen beim Rot-Kreuz-Parkplatz, der Fischputtobrunnen bei der Elisabethkirche an der Plainstraße und der Gedenkbrunnen an der Moosstraße. Das Wasser dafür liefert die Salzburg AG.

Wasservertrag mit Salzburg AG verlängert

Generell verbraucht die Stadt Salzburg pro Jahr zwölf Millionen Kubikmeter Wasser, das aus acht Quellen kommt. Die wichtigsten sind in Glanegg und St. Leonhard am Fuße des Untersbergs - von dort kommen 90 Prozent. Insgesamt sind fast 900 Kilometer Wasserleitungen im Stadtgebiet verlegt.

Der Vertrag zwischen Stadt Salzburg und Salzburg AG für das Brunnenwasser wurde diese Woche um fünf Jahre verlängert worden. Bei den modernen Stadtbrunnen ist der Verbrauch besonders gering: Anstatt 150 Kubikmetern Wasser pro Jahr verbrauchen sie nur mehr fünf Kubikmeter. Fachleute des Magistrats entwickelten dazu eine neue Technik.

