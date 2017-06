Glockner: Oldtimer-Ausfahrt mit Rallye-Legende

Auf der Großglockner Hochalpenstraße waren am Freitag die Oldtimer unterwegs: Angeführt von Rallye-Legende Walter Röhrl „stürmten“ 60 Auto-Klassiker die Straße - und machten sich auf eine 390-Kilometer-Glocknerrunde.

Die Glocknerfahrt ist der Höhepunkt des von Röhrl initiierten Oldtimertreffens „Saalbach Classic“ in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau). Von dort gingen die Fahrzeuge am Freitag auch schon frühmorgens auf die Reise. Die Großglockner Hochalpenstraße musste bei der Fahrt gleich zweimal absolviert werden.

Alpine Welt und Autoklassiker

Für Walter Röhrl war das eine leichte Übung - er ließ es sich nicht nehmen, mit einem top-restaurierten Rallye-Porsche als vorauszufahren: „Da habe ich den gleichen Spaß wie vor 50 Jahren, als ich junger Bub war. Das ist sowas Tolles - da passt alles zusammen: der Eindruck der alpinen Welt, die tolle Straße und ein g’scheites Auto.“

Mit einer entsprechenden Motorisierung lassen sich auch die steilsten Passagen der Hochalpenstraße mit Leichtigkeit überwinden - so nützte der ehemalige ÖSV-Abfahrtsspezialist Klaus Kröll die gut 300 PS seines Dodge Charger Baujahr 1969 aus: „Das ist schön. Man spürt sehr viel und man hat nichts, was da elektronisch einbremst“, sagte Kröll. „Dadurch, dass er einen so langen Radstand hat, lässt sich das alles auch sehr gut kontrollieren. Das macht natürlich schon Laune.“

„Du bist noch derjenige, der das macht“

Deutlich mehr Arbeit mussten die Chauffeure der Vorkriegs-Oldtimer leisten: Mit Zwischengas und Zwischkuppeln wurde die Bergfahrt für sie schon richtig sportlich: „Die Burschen muss man schon bewundern - dass das von der Temperatur her geht und von der Arbeit am Lenkrad“, lobte Röhrl. „Aber das ist auch das Schöne: Du hast das Gefühl, du bist noch derjenige, der das macht, dass das gut fährt.“

Doch jeder Teilnehmer genoss die Ausfahrt auf seine Weise und wusste Loblieder auf seinen automobilen Liebling zu singen - so wie Gerhard Lindner, Fahrer eines 1967er Porsche 911: „Diese Porsche sind einfach für die Berge gemacht. Sie drehen richtig, liegen gut, fahren sich wunderbar.“

Die Monsteretappe am Freitag über 390 Kilometer führte gleich zwei Mal durch Heiligenblut. Am Samstag zum Abschluss der Saalbach Classic wird eine kombinierte Salzburg-Bayern-Runde gefahren.

