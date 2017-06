Zwei Salzburger Klubs fit für neue 2. Liga

Zwei Salzburger Fußballklubs erfüllen schon jetzt die Kriterien für die neue 2. Liga, die ab Herbst 2018 die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Fußball sein soll: der FC Liefering und der SV Grödig.

Die Fußball-Bundesliga veröffentlichte am Freitag die Richtlinien für die neue 2. Liga, die mit der Saison 2018/2019 starten soll: Die neuen Regelungen verlangen unter anderem ein Stadion mit mindestens 1.000 Plätzen, davon 500 Sitzplätze, und Flutlicht mit 400 Lux Stärke. Die 2. Liga ersetzt die jetzige „Sky Go Erste Liga“. Und im Vergleich zu ihr sind die Kriterien auch weniger streng. So können künftig auch reine Amateurmannschaften in der 2. Liga starten - der Zwang zu 20 Profis im Kader entfällt.

USK Anif müsste noch investieren

Der Red-Bull-Ableger FC Liefering erfüllt die Bedingungen für diese aufgestockte Liga bereits jetzt - er spielt ja schon in der Sky Go Ersten Liga. Auch der aufstiegswillige Regionalligist SV Grödig wäre dazu in der Lage. Der Regionalligist USK Anif, dem ebenfalls Aufstiegsambitionen nachgesagt werden, müsste hingegen noch in seine Infrastruktur investieren.

