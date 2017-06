Prozess wegen Bombenalarm beim Bahnhof

Wegen einer - letztlich als falsch entlarvten - Bombendrohung in einem Zug steht Freitag in Salzburg eine Deutsche vor Gericht. Sie habe viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt, heißt es in der Anklage.

Die 22-Jährige soll im Jänner 2015 in einem Mistkübel eines Zugabteils zwei Zettel mit der Aufschrift „Bombe" und Zünder“ hinterlassen haben. Eine Reinigungsfrau beim Hauptbahnhof hatte die Zettel gefunden und Alarm geschlagen.

Verdächtige über DNA ausgeforscht

Der Zug, der aus München nach Salzburg kam, musste von Einsatzkräften daraufhin geräumt werden. Es wurde letztlich keine Bombe gefunden. Die Ermittler stellten jedoch DNA-Spuren der Verdächtigen sicher. Diese überführten dann die junge Frau. Sie gab bisher an, die Zettel aus Langeweile geschrieben zu haben.

