Großeinsatz gegen brennenden Kunststoff

In St. Pantaleon im grenznahen Oberösterreich waren in der Nacht auf Freitag zahlreiche Feuerwehrleute aus Salzburg bei einem Großbrand im Einsatz. Bei einer Müllentsorgungsfirma ging gegen 22.00 Uhr eine Halle in Flammen auf.

Pressefoto Scharinger

Es war für die Einsatzkräfte aus dem oberösterreichischen Innviertel und Salzburg eine schwierige Aufgabe - vor allem, weil in und vor der Halle viel Kunststoff gelagert war.

Brennender Kunststoff gefährlich

Andreas Spatzenegger verweist als Feuerwehrchef von St. Georgen (Flachgau) auf die Gefährlichkeit brennender Kunststoffe: „Es entstehen dabei sehr aggressive Gase, und unsere Teams brauchten schweren Atemschutz und viel zusätzliches Wasser.“ Allein aus Salzburg waren bis Freitagfrüh gut 50 Feuerwehrleute aus St. Georgen, Eching, Lamprechtshausen, Oberndorf, und Bürmoos im Einsatz. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.

Bildergalerie:

Hoher Sachschaden

„Brand aus“ konnte bisher aber noch immer nicht gegeben werden. Die Ursache des Feuers muss erst geklärt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden ist laut Experten sehr hoch - mehr dazu in ooe.ORF.at