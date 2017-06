Stauwarnung für das Wochenende

Am kommenden Wochenende rollt die erste große Stau- und Reisewelle durch Salzburg nach Süden. In fünf deutschen Bundesländern beginnen die Sommerferien - darunter auch in Niedersachsen, dem zweitgrößten.

Das wird vor allem am Samstag für Staus auf der Tauernautobahn im Großraum Salzburg und zwischen Bischofshofen und dem Tauerntunnel sorgen, heißt es von Autobahngesellschaft und Autofahrerclubs.

Neuralgische Punkte

Im benachbarten Ausland erwarten Verkehrsexperten der Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ auf der Strecke München-Salzburg (A8), der Verbindung Kufstein-Kiefersfelden (A93) in Bayern, vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol sowie bei den großen Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien erhebliche Verzögerungen.