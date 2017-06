Schloss Kleßheim: Sanierung großteils fertig

Das 300 Jahre alte Schloss Kleßheim in Wals (Flachgau) erstrahlt wieder im neuen Glanz: Die 14,3-Millionen-Euro-Sanierung ist großteils abgeschlossen. Das Schloss wurde für das dortige Casino auch auf den Stand der Technik gebracht.

Seit 20 Jahren ist das Schloss Kleßheim der Standort des Casinos Salzburg, seit 2015 laufen dort die Umbauarbeiten. Jetzt erstrahlt der Großteil der Fassade wieder im originalen Glanz des 18. Jahrhunderts. Auch der Brunnen sprudelt wieder. Dazu sind auch die beiden modernen Zubauten an der Rückseite fertig, die sich auf Wunsch der Denkmalschützer von der historischen Bausubstanz abheben und mit großformatigen Baumfotos beklebt sind. in den würfelförmigen Zubauten verstecken sich Aufzüge, die das Schloss barrierefrei machen, und Fluchtstiegen, die einen zeitgemäßen Brandschutz ermöglichen.

Neue Sicherheitstechnik war notwendig

„Ohne die sicherheitstechnischen Einrichtungen, die heutzutage jedes öffentlich zugängliche Gebäude haben muss, wäre die Nutzung in Frage gestanden“, sagt Wolfgang Haubenwallner vom Casino Salzburg. „Das Schloss hat diese sicherheitstechnischen Voraussetzungen vorher nicht erfüllt.“

Durch die Zubauten wurde auch mehr Platz für das Casino im historischen Gebäude frei. In den Räumen wurden Wandbespannung und Teppiche erneuert. Spezialisten sanierten die alten Fenster und bauten sie wieder orginalgetreu ein.

„Historisch wertvolle Substanz ordentlich restauriert“

Der Umbau wurde von den Denkmalschützern genau begleitet, schildert Eva Hody vom Bundesdenkmalamt: „Das Schloss Kleßheim ist schon so oft restauriert und verrenoviert worden - durch die unterschiedlichen Nutzungen, die es in der Geschichte gehabt hat. Wir haben hier versucht, das, was an historisch wertvoller Bausubstanz und Ausstattung da ist, auch wirklich ordentlich restauriert wird und dem Schloss erhalten bleibt.“ So war das Schloss in seiner Geschichte unter anderem schon eine Schule und auch das Gästehaus von Adolf Hitler, wo dieser befreundete Diktatoren empfing.

Jetzt stehen noch die beiden Seitenteile zur Renovierung an. Im kommenden Jahr soll dann das gesamte Schloss Kleßheim im neuen Glanz erstrahlen.

