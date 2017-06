Gerichtsvollzieherin räumte Fußballplatz

Per Gerichtsvollzieherin hat die Stadt Salzburg am Mittwoch einen Fußballplatz in Salzburg-Liefering geräumt. Ein Hobbyverein hatte sich geweigert, den Platz der Stadt zurückzugeben - was diese mit einer Räumungsklage beantwortete.

Betroffen ist ein Spielfeld in der Nähe der Salzachseen in Salzburg-Liefering. Der Hobbyfußballvereins FC Salzachsee hatte die rund 8.000 Quadratmeter große Fläche Anfang der 1980er-Jahre kostenfrei von der ehemaligen Betriebsgemeinschaft der Sportflächen dort kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Die Hobbyfußballer zäunten die Fläche ein, bauten ein kleines Vereinsheim und vergaben den Platz auch an andere Hobbyfußballvereine weiter.

Stadt vergibt Plätze künftig selbst an Vereine

Mit dem Neubau des 2016 eröffneten Ballsportzentrums Nord auf dem Areal gab die alte Betriebsgemeinschaft der Sportverbände die Fußballplätze aber wieder an die Stadt Salzburg zurück. Denn jetzt ist der städtische Sportkoordinator Klemens Kronsteiner dafür zuständig, welcher Vereine welche Fläche wann nutzen darf.

Doch der FC Salzachsee habe sich geweigert, seinen Platz zurückgeben, betont die Stadt - und das so lange, bis eine Räumungsklage bei Gericht notwendig gewesen sei. Das Gericht habe dann auch die am Mittwoch durchgeführte Zwangsräumung des Platzes durchgeführt.

Magistrat: Trainingszeiten für Hobbyklubs gesichert

Die betroffenen Hobbyvereine, die bisher quasi „Untermieter“ des FC Salzachsee waren, müssten durch die Aktion aber nicht um ihre Spielfläche bangen, betont der Magistrat. Alle Vereine, die den Platz bisher über den FC Salzachsee nutzten, könnten künftig beim städtischen Sportkoordinator Trainingszeiten buchen.