U-Haft: Verdacht der Vergewaltigung

Die Polizei hat in der Stadt Salzburg einen 50-Jährigen wegen des Verdachtes der Vergewaltigung festgenommen. Der türkische Staatsbürger ist laut Ermittlern nicht geständig.

Der Mann, der in der Gastronomie tätig ist, soll einer Anzeige zufolge am Montag seine 32-jährige Angestellte in einem Lokal genötigt und die Frau dann in ihrer Wohnung vergewaltigt haben.

Nicht geständig

Der Verdächtige wurde Dienstag von Ermittlern zu dem Vorwurf einvernommen. Er ist laut Polizei nicht geständig. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.