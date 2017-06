Landeshauptmann Haslauer hat geheiratet

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat Mittwoch in der Stadt Salzburg seine langjährige Lebensgefährtin Christina Rößlhuber geheiratet. Die Rechtsanwältin heißt nun auch Haslauer.

Die Feierlichkeiten fanden am Vormittag in den Räumlichkeiten der Internationalen Salzburg Association in der Sigmund-Haffner-Gasse im engsten Familien- und Freundeskreis statt, wie es in einer knappen Mitteilung an die Medien hieß.

APA / Helge Kirchberger

Das Brautpaar hat einen gemeinsamen fünfjährigen Sohn namens Leopold. Die 43-jährige Salzburger Rechtsanwältin nahm den Namen ihres Mannes an. Trauzeugen waren Elisabeth Resmann, Geschäftsführerin des Museumsrundgangs „DomQuartier Salzburg“, sowie der Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Preuner (ÖVP).

Der 61-jährige ÖVP-Politiker Wilfried Haslauer ist Jurist und seit 2013 Landeshauptmann von Salzburg.