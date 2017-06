Verständnis für Sonnwendfeuer-Verbot

Verständnis für das von der BH Zell am See ausgesprochene Verbot von Sonnwendfeuern in Waldnähe zeigen die Verantwortlichen im Pinzgau. Gleichzeitig herrscht aber auch Erleichterung über die Ausnahmen im freien Gelände.

Seit Tagen rauchten etwa bei allen Beteiligten in Saalfelden nicht die vorbereiteten Feuerschalen sondern die Köpfe. Wer soll und darf am Samstag brennen und vor allem wo? Das waren die viel diskutierten Fragen. Berühmt ist die Region ja für die Höhenfeuer, die ganze Gebirgskette scheint dann in Flammen zu stehen, hunderte kleine Feuer werden an den Graten der Steinberge entzündet.

Feuerbrennen an bestimmten Orten nicht verboten

Genau das scheint jetzt doch möglich, sagt Rudi Oberschneider, Amtsleiter der Stadtgemeinde Saalfelden: „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die Höhenfeuer abzubrennen. Die Verordnung besagt nur, dass ich an jenen Standorten, an denen Gefahr besteht, keine Feuer abbrennen darf. Wenn ich einen Ort finde, an dem keine Gefahr besteht, dass durch Funkenflug oder direktes Übergreifen des Feuers Waldbestände, Latschenbestände oder andere Grünflächen Feuer fangen können, dann ist es möglich.“

ORF

Appell an Eigenverantwortung

In tieferen Lagen und den Grasbergen schaut es aber anders aus, hier greift das Verbot. Hier ist größte Vorsicht geboten, sagt Rudi Oberschneider: „In bewaldeten oder grünen Flächen ist die Entzündungsgefahr einfach gegeben. Da greift die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen.“ Man müsse einfach überlegen, ob einem unter diesen Voraussetzungen und der latenten Brandgefahr das Feuerbrennen so wichtig ist, dass man das Risiko eines Waldbrandes und die damit verbundenen Strafen auf sich nehmen möchte, ergänzt Oberschneider.

Die Erleichterung im Pinzgau ist auch deshalb so groß, weil die Bergfeuer in Leogang, Saalfelden und Maria Alm längst auch eine touristische Bedeutung erlangt haben. Kleine Feste - etwa am Ritzensee oder im Ort in Leogang - sind organisiert. Viele Besucher kommen extra wegen der Feuer in den Pinzgau. Zu sehen werden diese nun also auch am Samstag sein, wenn auch in eingeschränkter Form.

