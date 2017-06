Kurz lockt 2.000 Fans in die Salzburg Arena

Sebastian Kurz hat am Dienstag seinen ersten Auftritt in Salzburg als designierter neuer ÖVP-Chef gehabt. Salzburgs Schwarze machten für ihre Zukunftshoffnung großes Kino, rund 2.000 Fans kamen in die Salzburg Arena.

Aus dem gesamten Bundesland und auch aus Nachbarbundesländern waren ÖVP-Sympathisanten in die Salzburg Arena gekommen und teilweise sogar Neugierige aus anderen politischen Lagern. Sie hörten zu, wie Außenminister Sebastian Kurz über Regeln und Verordnungen redete, und vor allem immer wieder über Zuwanderung und Integration.

ORF

Kurz: „Massenzuwanderung bringt Probleme“

„Man muss hier wegkommen von der Schwarz-Weiß-Malerei. Es kann für einen Staat von Vorteil sein, wenn qualifizierte Zuwanderer zu uns kommen. Es kann Sinn machen, dass wir in ganz gewissen Bereichen Menschen zu uns ins Land holen, aber eine unqualifizierte Massenzuwanderung bringt massive Probleme mit sich“, sagte Kurz.

Der ÖVP-Spitzenkandidat für die vorgezogene Nationalratswahl am 15. Oktober verteidigte außerdem einmal mehr seine Forderung nach der Schließung der Mittelmeer-Route nach Europa. Beim Publikum kam das alles gut an. „Er ist ein ausgesprochen sympathischer Typ. Er kann klar formulieren und ich hoffe auch durchsetzen“, sagte eine Besucherin. Für den Wahlkampf wünschte sich Sebastian Kurz am Dienstag Fairness, um sich dann den Selfie-Wünschen Dutzender Fans zu stellen.

Links: