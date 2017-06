Ein Toter, drei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß von drei Autos in Piesendorf (Pinzgau) im Ortsteil Walchen ist am Dienstagnachmittag ein Autoinsasse ums Leben gekommen, drei Personen wurden laut Rotem Kreuz zum Teil schwer verletzt.

Zwei Notarzthubschrauber, ein Notarztfahrzeug, sowie mehrere Rettungswägen waren im Einsatz. Der Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich aus noch unbekannter Ursache auf der sogenannten Walcher-Geraden in Piesendorf. Für einen Autolenker kam jede Hilfe zu spät, die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) gebracht.

FF Piesendorf

Psychologische Betreuung für Ersthelfer

Zwei Ersthelfer an der Unfallstelle erlitten einen Schock und mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden. Die Polizei muss jetzt den genauen Unfallhergang ermitteln, weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.