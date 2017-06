Landestheater-Intendant bleibt bis 2024

Carl Philip von Maldeghem bleibt weitere fünf Jahre Intendant des Salzburger Landestheaters. Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) hat den aktuellen, bis 2019 laufenden Vertrag verlängert. Ein kaufmännischer Leiter wird gesucht.

Am 1. August wechselt der kaufmännische Direktor, Torger Nelson, vom Salzburger Landestheater an die Alte Oper Frankfurt (Deutschland). Die Ausschreibung für seine Nachfolge läuft, die Bewerbungsfrist endet am 1. August, teilt das Landestheater in einer Aussendung mit.

Landesrat und Bürgermeister loben Intendanten

Sowohl der Kulturlandesrat als auch Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) zeigten sich über die Vertragsverlängerung des Intendanten erfreut. „Die laufende Spielzeit war künstlerisch und kaufmännisch eine Punktlandung. Ich bin froh und dankbar, dass Carl Philip von Maldeghem für das Theater auch in Zukunft zur Verfügung steht“, sagte Schaden.

Franz Neumayr / neumayr.cc

„Stabile Grundlagen geschaffen“

Schellhorn betonte, dass die vergangenen Jahre besonders herausfordernd für das Salzburger Landestheater und die beiden Träger der Einrichtung, Land und Stadt Salzburg, gewesen seien. „In einem gemeinsamen Kraftakt konnte die Programmierung des Hauses aufgewertet und eine stabile finanzielle Grundlage geschaffen werden“, sagt Schellhorn. Mit dem neuen Probenzentrum bekomme das Landestheater zudem eine neue Arbeitsstätte, die zur Verbesserung und Erleichterung der täglichen Arbeitswege beitragen soll.

Neues Probenhaus im Kosten- und Zeitrahmen

Das neue Probengebäude konnte innerhalb des geplanten Budget- und Zeitrahmens errichtet werden. Die Bausumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro wurde geringfügig unterschritten. Am Bauprojekt beteiligten sich Stadt und Land mit jeweils 750.000 Euro. Insgesamt 4,5 Mio. Euro steuerte das Theater aus eigenen Mitteln bei. Die verbliebenen 1,5 Mio. Euro sind über einen Kredit finanziert, den das Theater über fünf Jahre abzahlt.

