Airport: Weniger Passagiere, mehr Gewinn

Globale Krisen zeigen sich auch in der Bilanz des Salzburg Flughafens: Terror, Brennpunkte in Türkei, Nahem Osten und Ukraine, Brexit. 2016 gab es fünf Prozent weniger Passagiere als 2015. Der Airport erwirtschaftet dennoch großen Überschuss.

Sein Jubiläumsjahr 2016 brachte dem Salzburg Airport mit rund 1,7 Millionen Passagieren ein Minus von exakt 4,9 Prozent. Das zeigt die am Dienstag vom Airport-Management präsentierte Gesamtbilanz für das vergangene Jahr. Nur bei ankommenden Charter-Passagieren gab es keinen Rückgang. Sonst waren alle Bereiche von der General Aviation bis zu den Linienflügen betroffen.

Gerald Lehner

Fünf Millionen Euro Überschuss

Trotz des Rückgangs bei den Passagieren habe man auch Grund zur Freude, sagen die Verantwortlichen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, politisch zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter und Wirtschaftsreferent Christian Stöckl (ÖVP) sowie Airport-Geschäftsführer Roland Hermann verweisen auf den Jahresüberschuss des Salzburg Airport von mehr als fünf Millionen Euro. Das Geld geht zu gleichen Teilen an Land und Stadt Salzburg, die die Teilhaber der Flughafengesellschaft sind.

Salzburg Airport

Wie entwickelt sich türkische Politik?

Wie herausfordernd das wirtschaftliche Umfeld bleibt, das sei schwer einschätzbar, sagen die Manager. Eine Unbekannte bleibt die Entwicklung bei den Salzburg-Istanbul-Flügen von Turkish Airlines - nicht nur wegen des geringen Interesses der Mitteleuropäer an Reisen in die Türkei. Wie es dort politisch weitergeht, das dürfte eine der Schlüsselfragen im Salzburger Flugverkehr bleiben. Istanbul ist auch ein wichtiges Drehkreuz für Europa bei Flügen in den Nahen und Fernen Osten sowie in noch fernere Räume des Pazifischen Ozean. Wirtschaftlich fix eingeplant ist auf dem Salzburg Airport derzeit nur der Totalausfall aller Flüge im April 2019.

2019 wird fünf Wochen komplett saniert

Die Hauptpiste des Salzburg Airport ist längst in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Dieses Vorhaben soll im Frühling 2019 innerhalb von fünf Wochen durchgezogen weden - mit 24 Stunden Arbeit pro Tag. Veranschlagte Kosten: 40 Millionen Euro. Verzögerungen bei den Bauarbeiten soll es nicht geben. Das Management rechnet mit einem reibungslosen Ablauf, der auch für den Tourismus der gesamten Region in Salzburg, Oberösterreich, Obersteiermark, Tirol und Bayern wichtig sei.

Gerald Lehner

Links: