Motorradfahrer im Spital verstorben

Ein Motorradlenker aus Hallein (Tennengau) ist Montag im Spital seinen Verletzungen nach einem Unfall bei St. Gilgen (Flachgau) am 3. Juni erlegen.

Der 59-Jährige war während der Fahrt auf der Wolfgangseestraße (B158) in Richtung Fuschl auf dem St. Gilgener Berg in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Er blieb mit schweren Verletzungen in einer Wiese liegen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschraubers ins Spital geflogen.