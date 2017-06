Regentage: Ampelsystem gegen Verkehrschaos

Mit 13 speziellen Ampeln an allen Einfahrtsrouten der Stadt Salzburg soll im Sommer das Verkehrschaos in der Stadt Salzburg bei Schlechtwetter bekämpft werden. An Regentagen drängen zusätzlich zehntausende Touristen in die Stadt.

Die Ampeln würden vollautomatisch geschaltet - je nach Auslastung der Mönchsberggarage, sagt Verkehrsstadtrat Johann Padutsch von der grünen Bürgerliste.

Gratisparkplätze beim Messegelände

Das System lasse während der Festspielzeit nur noch so viele Autos von Tagesgästen durch, wie die Stadt vertrage. Auch soll bei den Autobahnabfahrten wirkungsvoller als bisher auf die Gratisparkplätze beim Messegelände und das günstige Busticket für Fahrten in die Innenstadt hingewiesen werden.

