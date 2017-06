Taxlerin findet 20.000 Euro

Eine Salzburger Taxlerin hat 20.000 Euro in ihrem Wagen in großen Scheinen gefunden. Sie brachte das Geld sofort zur Polizei. Bei mühsamen Recherchen wurde der Besitzer ermittelt. Er kann sich das Geld nun beim Fundamt abholen.

Die Bosnierin Djuja Becirevic lebt seit 30 Jahren in Österreich und wechselte erst vor zwei Jahren den Job einer Metallarbeiterin zur Taxifahrerin. Am Montag chauffierte sie - wie sonst auch - etliche Fahrgäste. Darunter waren drei Senioren.

Taxlerin im ersten Moment schockiert

Zu Mittag kontrollierte die 48-Jährige ihren Wagen und machte eine Entdeckung: „Zwischen Beifahrersitz und der Tür habe ich etwas Weißes gesehen. In dem Kuvert lagen viele Hundert-Euro-Scheine. Das war ein Schock für mich. So viel Geld im Auto, woher kommt das? Wie kommt das in den Wagen?

Die Salzburgerin brachte das Kuvert sofort zur Polizei-Wachstube nach Maxglan. Dort erfuhr sie, dass eigentlich das Fundamt zuständig sei: „Sie haben die Hunderter-Scheine vor mir gezählt. Es waren ganz genau 20.000 Euro. Es gab da einen kleinen Stempel einer Bank in Altenmarkt. Deshalb hatten wir die Hoffnung, dass wir den Besitzer über die Bank finden werden.“

Finderlohn muss erst festgelegt werden

Es gelang nach am Abend, einen 79-jährigen Pensionisten ausfindig zu machen, der sich das Geld nun beim Fundamt abholen kann. Der gesetzliche Finderlohn für die alleinerziehende Mutter zweier Töchter beträgt zwischen 500 und 1.000 Euro, je nachdem, wie das Fundamt entscheidet. Der Betrag richtet sich danach, ob das Geld verloren oder vergessen wurde, heißt es bei der Polizei.