Mutmaßlicher IS-Terrorhelfer vor Gericht

Ein marokkanischer Asylwerber, der die Massenmörder von Paris unterstützt haben soll, steht Montag in Salzburg vor Gericht. Auch er ist laut Anklage – getarnt als syrischer Flüchtling - über Griechenland, Balkan und Salzburg eingereist.

Im Gegensatz zu vier Komplizen ist der Verdächtige kurz vor einer Razzia der Polizei in Salzburg-Liefering im Dezember 2015 verschwunden. In Belgien wurde der Mann dann sechs Monate später geschnappt und wieder nach Salzburg ausgeliefert. Wie andere Verdächtige wurde er über ein Mobiltelefon ausgeforscht.

Fünf Verdächtige in Salzburg aufgeflogen

Die Razzia im Flüchtlingscamp bei der Autobahnmeisterei in Salzburg-Liefering brachte damals vier Festnahmen - zwei verhinderte Paris-Attentäter, die für den Zeitplan der Terroristen zu lange in Griechenland festsaßen und zwei Logistiker des IS-Netzwerkes. Insgesamt wurden zwei Algerier, ein Marokkaner und ein Pakistani festgenommen.

Fünfter Verdächtiger war der nun angeklagte Marokkaner im Alter von 27 Jahren. Er vergaß bei der Flucht jedoch sein Handy in Salzburg. Mit den Daten und Nummern deckten Ermittler dann das Netzwerk der Terrorunterstützer auf. Zum Beispiel fanden sich die Nummern von zwei der Massenmörder, die bei den Anschlägen in Paris am Werk waren, sowie weiteren Komplizen.

Zwei an Frankreich ausgeliefert

Zwei der - bei der Salzburger Razzia festgenommenen - Männer wurden schon vor längerer Zeit an Frankreich ausgeliefert, zwei weitere kürzlich in Salzburg zu sechs beziehungsweise sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Montag werden wieder Polizisten mit Sturmgewehren und schusssicheren Westen das Gerichtsgebäude schwer bewachen. Vor dem Haus ist das Parken verboten. Die Zugangskontrolle soll besonders streng gehandhabt werden.

