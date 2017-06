Günstig wohnen: Tirol als Vorbild für Salzburg

Salzburger Landespolitiker haben sich in Tirol angesehen, wie sich günstige Mietwohnungen bauen lassen. In Schwaz ist ein Wohnhaus fertig, in dem der Quadratmeter nur fünf Euro Miete kostet. In Salzburg wäre das aber nicht machbar.

Ein gutes Vorbild sei das Tiroler Projekt aber dennoch, sagen Salzburger Politiker, die sich für den für den Landtagswahlkampf bereit machen. Verkehrschaos und teures Wohnen dürften dabei zu den wichtigsten Themen gehören. Und was tut sich bei diesem Thema in Tirol? 325 Euro Miete monatlich für 65 Quadratmeter inklusive Heizkosten – das ist laut Experten sehr günstig für das Wohnen und sehr weit weg von den hohen Mieten in Salzburg.

Keine Keller, keine Tiefgaragen

Möglich macht die fünf Euro pro Quadratmeter in Tirol die günstige Bauweise der Gebäude - und möglicherweise auch deutlich günstigere Baugründe als in Salzburg. Auf Tiefgaragen und Keller wird ebenso verzichtet wie auf teure Zentralheizung. Stattdessen setzt man auf Erdgas und Effizienz bei der Wärmedämmung.

ORF

Für den Salzburger Wohnbaulandesrat Hans Mayer (SBG) ist das Projekt im Tiroler Schwaz ein Vorbild, auch wenn der Tiroler Tarif in Salzburg unrealistisch sei: „In Salzburg glaube ich nicht an das Fünf-Euro-Wohnen, dazu sind die Preise zu sehr entglitten. Aber wenn wir es schaffen, um zwei bis 2,50 Euro vom derzeitigen Niveau herunterzukommen, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht.“

Noch viel zu tun

Der für die Energiepolitik zuständige Salzburger Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) und die grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler reisten mit Mayer nach Tirol, um sich das Schwazer Projekt anzusehen. Auch sie sagen, der Miettarif sei für Salzburg nicht realistisch. In den nächsten zehn Monaten – auch mit Wahlkampf bis zur Landtagswahl - soll nun laut den Politikern intensiv an einer auf Salzburg abgestimmten Lösung gearbeitet werden. Auch die Frage, wie haltbar und „nachhaltig“ so günstige Wohnhäuser ohne Keller und Parkmöglichkeiten sein können, beschäftigt Experten.