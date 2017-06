Biker bei Filzmoos getötet

In der Nähe von Filzmoos (Pongau) ist Donnerstagmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 44-jährige Burgenländer stürzte auf der Landesstraße und rutschte in den Gegenverkehr.

Dabei stieß er mit einem anderen Motorrad zusammen. Der 44-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lenker des entgegenkommenden Motorrades wurde ebenfalls schwer verletzt.

Zwei Biker aus Deutschland verunglückt

Auch in Hof bei Salzburg (Flachgau) sind zwei Motorradfahrer aus Deutschland bei einem weiteren Verkehrsunfall verletzt worden. Der 53-jährige Biker und seine Beifahrerin waren in Richtung Salzburg unterwegs, als der Pkw einer 39-jährigen Flachgauerin nach links in die Bundesstraße einbog. Der Motorradlenker konnte nicht ausweichen, es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Motorradfahrer stürzten, schlitterten quer über die Straße und blieben auf der Gegenfahrbahn liegen. Sei wurden mit dem Rettungshubschrauber und einem Rettungsfahrzeug ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Pkw-Lenkerin und ihre achtjährige Tochter blieben unverletzt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten eine Stunde lang gesperrt.

Links: