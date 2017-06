„Bullen“: Trainer Garcia geht, Rose kommt

Bei Fußballmeister Salzburg ist der angekündigte Trainerwechsel perfekt. Oscar Garcia verlässt den FC Red Bull und übersiedelt zu St. Etienne nach Frankreich. Sein Nachfolger ist der Deutsche Marco Rose.

Der Spanier hatte trotz laufenden Vertrages in den letzten zwölf Monaten immer wieder mit seinem vorzeitigen Abgang spekuliert und gespielt. Daran hat auch die erfolgreiche Titelverteidigung in Meisterschaft und Cup nichts geändert. Salzburg hat sich mit den Franzosen nun auf eine Ablöse geeinigt. Das bestätigte Christoph Freund, Sportdirektor des Vereins, dem ORF am Donnerstag. Der Abgang des Spaniers nach eineinhalb Jahren in Salzburg ist damit fix.

Letsch bleibt bei Liefering

Garcias Nachfolger ist auch schon gefunden und kommt aus den eigenen Reihen. Der 40-jährige Deutsche Marco Rose soll Freitag als neuer Cheftrainer präsentiert werden und am Montag den Trainingsauftakt leiten. Er hat heuer die U18-Mannschaft zum sensationellen Titel in der UEFA Youth League geführt und setzte sich intern gegen Thomas Letsch durch. Der Trainer des FC Liefering galt lange als potenzieller Nachfolger von Garcia, bleibt nun aber in der Ersten Liga.

Bald Trainingslager in Leogang

Die Salzburger „Bullen“ starten am Montag mit dem Vorbereitungsprogramm in Taxham und übersiedeln am 24. Juli ins Trainingslager nach Leogang (Pinzgau). Auch die Auslosung für das erste Qualifikationsduell für die Champions League erfolgt nächste Woche am Montag.

