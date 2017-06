Bayerns Markt für Wohnbau sehr lukrativ

Die Baugesellschaft Salzburg Wohnbau expandiert nach Tirol und Bayern. Bei der 2016 von den Salzburgern gegründeten Tochterfirma Bayern Wohnbau plant man beispielsweise den Bau von 21 Eigentumswohnungen in Freilassing.

Weil es in Deutschland keine Wohnbauförderung gibt, setzt Geschäftsführer Christian Struber in Bayern hauptsächlich auf frei finanzierte Eigentumswohnungen. Das Projekt in Freilassing mit mehr als 20 Wohnungen steht unmittelbar vor der Genehmigung. Weitere Wohnungen sind in Bad Reichenhall und Bayerisch Gmain geplant.

Große Wohnungsnot in Rosenheim

Für die Salzburg Wohnbau mit ihrer bayerischen Tochter geht es darum, die Zukunftsmärkte im ostalpinen Zentralraum zwischen Rosenheim, Innsbruck und Salzburg zu bearbeiten, sagt Struber. Weil Wohnen in Städten wie Salzburg, München oder Innsbruck inzwischen extrem teuer ist, sei vor allem in angrenzenden Regionen mit Wachstum zu rechnen. Allein in Rosenheim suchen rund 4.000 von gut 60.000 Einwohnern eine Wohnung, so Struber – gleich viele wie in der Stadt Salzburg mit 155.000 Einwohnern.

Bautechniker etc. gesucht

Für die Salzburg Wohnbau und ihre bayerische Tochter bedeutet dieses Wachstum auch zusätzliche Mitarbeiter. So ist Struber auf der Suche nach sechs Bautechnikern und Verwaltungsmitarbeitern für sein Unternehmen.