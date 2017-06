Mehr Aufträge für heimische Frächter

Salzburger Frächter bekommen im regionalen Bereich wieder deutlich mehr Aufträge - obwohl der Preis- und Lohndruck durch die osteuropäische Konkurrenz der heimischen Transportwirtschaft seit Jahren stark zusetzt.

Vor allem der internationale Warentransport ist in den letzten Jahren stark eingebrochen. Doch nun zeichnet sich eine kleine Trendwende ab. Durch Zuverlässigkeit und Qualität könnten auch Salzburger Frächter wieder punkten, das Transportvolumen steige, heißt es in der Branche.

Dumpinglöhne, Preisdruck in Osteuropa

Das internationale Transportwesen ist längst fest in osteuropäischer Hand. Grund sind die niedrigen Gehälter. Fernfahrer aus Rumänien oder Bulgarien verdienen rund zwei Drittel weniger als heimische Trucker. Dazu kommen weitaus geringere Sozialversicherungsabgaben.

Da könnten österreichische Transporteure nur schwer mithalten, sagt Robert Soder von der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Salzburg: „Wir wollen von der EU, dass es hier einheitliche Regelungen gibt und auf dem Markt für alle die gleichen Bedingungen herrschen. Hier sollte man sich über die Qualität und nicht über Dumpingpreise matchen.“

„Leichte Steigerungen im regionalen Bereich“

Salzburger Transportunternehmer hätten inzwischen Wege gefunden, in der Krise zu bestehen, so Soder: „Wir setzen natürlich auf Qualität und Verlässlichkeit, nachdem wir höhere Preise haben. Wir haben das gar nicht erwartet, dass wir leichte Steigerungen in Österreich nun wieder haben. Es sieht so aus, als geht dieser Trend nun weiter.“

Zudem setzen viele Frächter in Österreich verstärkt auf kürzere Transportstrecken im Umkreis weniger hundert Kilometer – statt auf tage- oder wochenlange Fernfahrten.