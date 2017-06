Finanzprozess: Auch Brenner soll aussagen

Der ehemalige Salzburger Finanzreferent David Brenner wird im Prozess um die Übertragung der Wertpapiere von der Stadt ans Land als weiterer Zeuge geladen. Das melden die „Salzburger Nachrichten“ (SN) in ihrer Online-Ausgabe.

Am Mittwochnachmittag brachte der Swapprozess am Landesgericht also eine überraschende Wendung. Der Ladung vorausgegangen ist offenbar ein Wortgefecht zwischen der Angeklagten Monika Rathgeber und deren ebenfalls angeklagtem Ex-Chef, dem damaligen Leiter der Finanzabteilung, Eduard Paulus. Im Wesentlichen ging es laut SN dabei um die Frage, ob der Nachfolger von Othmar Raus als Landesfinanzreferent, David Brenner, von Hofrat Paulus vom Transfer der faulen Wertpapiere durch die Stadt an das Land erfahren haben könnte - etwa, um die Stadt unter Druck setzen zu können.

