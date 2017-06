Finanzprozess: Ex-Magistratschef weist Schuld von sich

Im Finanzprozess um Swap-Transaktionen zwischen Stadt und Land Salzburg hat sich Mittwoch auch Magistratsdirektor Martin Floss nicht schuldig bekannt. Floss war früher Mitarbeiter im Büro von Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ).

Floss sagte am Mittwoch vor Gericht, er habe „nur E-Mails geschrieben“. Inhaltlich kenne er sich nicht aus. Der Magistratsdirektor war allerdings laut Anklage maßgeblich an der Übertragung der faulen Wertpapiere an das Land Salzburg beteiligt. Er wisse wirklich nicht, was er falsch gemacht habe, so Floss.

Nichts verstanden, nicht dabei gewesen

Er habe beispielsweise Monika Rathgeber erst bei Prozessbeginn in der vergangenen Woche kennengelernt, habe mit ihr nie gesprochen oder telefoniert. Er sei auch nie mit Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (SPÖ) oder dessen Abteilungsleiter Eduard Paulus in Kontakt gewesen - wegen dieser Stadtpapiere, die bekanntlich knapp fünf Millionen Euro im Minus waren. Er sei auch bei keinem einzigen politischen Gespräch zur Übernahme dabei gewesen, auch bei keinem auf Ebene der Finanzexperten. Nur ein einziges Mal sei er als Assistent des Bürgermeisters hinzugezogen worden, zum Unterlagen besorgen oder Kopien anfertigen.

Er habe sich damals auch keine Notizen gemacht, habe nicht einmal verstanden, worum es in dieser komplexen Finanzsache geht. Das sei damals auch nicht seine Aufgabe gewesen.

„E-Mails auf Anweisung geschrieben“

Die E-Mails, die die Anklage nun vorgelegt hat, habe er nur im Auftrag des Bürgermeisters geschrieben, sagt Floss. Er ist der letzte der sieben Angeklagten, die in diesem Prozess ausführlich befragt wurden. Alle, außer Monika Rathgeber, haben sich als nicht schuldig bekannt.

