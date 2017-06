Bergfilmfestival richtet Filmwettbewerb aus

Das Salzburger Bergfilmfestival richtet heuer erstmals einen Filmwettbewerb aus und will dabei vor allem jene junge Szene ansprechen, die sich beim Klettern und Bouldern misst. Die besten Filme werden beim Festival im November gezeigt.

Bouldern hat sich in den vergangenen Jahren in Salzburg zu einer Trendsportart entwickelt. Dabei klettern Sportler an Felsblöcken oder in Hallen in jenen Höhen, aus der gefahrlos herunter gesprungen oder gefallen werden kann. Gemeinsam mit einer Boulderhalle werden alle Kletterer eingeladen, kurze Videos bis Ende September einzureichen. Die besten werden prämiert und beim Bergfilmfestival von 15. bis 26. November gezeigt. Das Bergfilmfestival will durch den Filmwettbewerb auch die banalen Erlebnisse des Kletteralltags auf die Leinwand bringen.

ORF

Viel Spielraum für Filmemacher

Der Filmwettbewerb steht unter dem Motto „Movies beyond the moves“. Sportler und Filmemacher sollen dabei ihre Geschichten zum Thema Klettern und Bouldern einreichen. „Abenteuer passieren nicht nur den Modellathleten und Profis, sondern auch den normalen Leuten“, erklärte Mitausrichter Alexander Richter von der Boulderbar Salzburg.

Der Filmwettbewerb findet ohne Altersbeschränkung statt. Stilistisch sind den Filmemacher keine Grenzen gesetzt. Die Beiträge sollten nicht länger als zehn Minuten sein. Bis Ende September müssen die Kurzfilme in der Boulderbar in Salzburg-Schallmoos abgegeben werden. „Wir wollen mit dem Wettbewerb auch ein wenig weg von den klassischen Erzählungen im Bergfilm, vom Heroischen, Risikoreichen, von der Todessehnsucht“, sagte Jurymitglied Wolfgang Tonninger.

ORF

Fachjury bewertet Filme

Einsendeschluss der höchstens Zehn-Minuten-Filme ist der 29. September 2017. Die Filme werden von einer Fachjury unter Vorsitz des deutschen Alpinisten, Autors und Filmemachers Malte Roeper gesichtet und bewertet. Die besten Beiträge werden im Rahmen des Bergfilmfestivals und Ende November in der Boulderbar Salzburg zu sehen sein.

Das 24. Bergfilmfestival findet heuer von 15. bis 26. November statt.