Ferienbetreuung für Kinder: 420 Angebote

Stadt und Land haben am Montag das Betreuungsangebot für Kinder in den Ferien präsentiert. Im Bundesland Salzburg gibt es heuer etwas mehr Angebote als noch im Jahr 2016. In der Landeshauptstadt ist es gleichgeblieben.

In der Stadt Salzburg können Kinder nach dem Unterricht beispielsweise in die Nachmittagsbetreuung der Insel kommen. In den Sommerferien können sie dort den ganzen Tag verbringen. Insgesamt 85.000 Euro lässt sich die Stadt Salzburg die Betreuung der Kinder in den Sommerferien kosten - Tendenz gleichbleibend, sagt die ressortzuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). „Sollte die Nachfrage steigen, dann bauen wir das Angebot natürlich sofort aus. Denn wir wollen die Eltern nicht mit der Sorge alleine lassen, wo ihre Kinder in den Ferien betreut werden können.“

ORF

85 Euro pro Woche für Betreuung und Verpflegung

150 Kinder und Jugendliche können die Insel täglich besuchen. Die erste Ferienwoche ist ausgebucht, ansonsten gibt es noch Restplätze Eltern bezahlen samt Verpflegung 85 Euro pro Woche. Möglichkeiten zur Ferienbetreuung gibt es auch in städtischen Volksschulen in den Stadtteilen Aigen, Herrnau, Itzling, Maxglan und Leopoldskron-Moos.

ORF

„In diesen Volksschulen funktioniert es wie bei der schulischen Tagesbetreuung. Man kann sein Kind zum Beispiel für drei Wochen zur Betreuung anmelden oder zum Beispiel auch nur am Dienstag und Donnerstag. Die Kosten dafür werden tageweise abgerechnet,“ erläutert Vizebürgermeisterin Hagenauer.

Ein Betreuer für jeweils 25 Kinder

Bei 9,50 Euro pro Tag bezahlen Eltern für drei Wochen knapp 150 Euro für das Angebot des Schulamtes. Dabei ist jeweils ein Betreuer für 25 Kinder anwesend. Ein Überblick über das Ferienangebot im ganzen Bundeslandes findet sich - gegliedert nach Bezirken - auf der Internetseite des Landes, erläutert die zuständige Familien-Landesrätin Martina Berthold (Grüne).

ORF

„Das Land wendet dafür etwa 230.000 Euro auf - das Geld kommt nicht nur aus dem Bereich Kinderbetreuung, sondern auch aus den Bereichen Sport, Jugend und Bildung. Und ich freue mich, dass auch immer mehr Gemeinden dafür eigenes Geld in die Hand nehmen und ihr Angebot ausbauen.“ Für 2017 listet die Datenbank 420 Angebote für die Ferien auf. Das sind um fünf Prozent mehr als im Jahr 2016.

