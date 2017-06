Rauris: Alter Silberaltar wieder aufgestellt

Ein lange vergessenes Unikat ist am Montag in der Pfarrkirche von Rauris (Pinzgau) wieder aufgestellt worden: Es handelt sich um einen Silberaltar aus dem Jahr 1886, der aufwändig restauriert wurde.

Zuletzt hatten die Seitenteile teilweise gefehlt oder waren völlig marod. Bundesdenkmalamt und private Spender haben gemeinsam 50.000 Euro für die Komplettsanierung aufgebracht. Geweiht wird der einzigartige Altar am Rauriser Prangtag zu Fronleichnam.

Altar stammt aus 1880er-Jahren

Eine ganze Mannschaft war angerückt, um den restaurierten Silberaltar in der Pfarrkirche von Rauris aufzustellen. Dann wurde das erste Seitenteil angefügt und so genau wie möglich angepasst. Der Silberaltar geht in die 1880er Jahre zurück. Damals war der Bergbau versiegt, die Ernten waren schlecht und die Bevölkerung verarmt, berichtet der Mesner der Pfarrkirche Rauris, Karl Granegger.

„Damals haben sich Bürger und Bauern zusammengetan und - so steht es am Altar - gelobt, einen Silberaltar zu bauen, wenn die Zeiten besser werden. Schon um 1885 dürfte es dann tatsächlich besser geworden sein und im Jahr 1886 war der Altar dann fertig.“

„Viele Arbeitsstunden, aber schöne“

Doch soviel Geld war einst nicht da, um den kompletten Altar zu versilbern. Die Flügel waren damals aus Holz - und lediglich Silber gefärbelt, schildert Granegger. „So blieb der Altar dann bis zum Jahr 1964, als er zuletzt aufgebaut wurde. Dann verschwand er vorerst in der Versenkung. Im Jahr 2014 habe ich ihn dann auf Beschluss des Pfarrkirchenrates wieder aus dem Mesnerhaus herausgeholt. Und dann haben wir begonnen, den Altar zu restaurieren.“

Dabei hat unter anderem auch Gerhard Hauswirth, Gürtler aus Salzburg, mitgearbeitet. „Das waren hunderte Arbeitsstunden, aber sehr schöne Stunden. Denn es galt, die neuen Teilen den bestehenden in allen Formen und Verzierungen anzugleichen. Wir mussten uns in den Künstler hineindenken, der das damals gestaltet hat. Auch bei den Werkzeugen mussten wir Rücksicht nehmen, um auf das jetzt vorliegende Ergebnis kommen zu können“, betont Hauswirth.

Jetzt sind es aber nur noch wenige Handgriffe, bis der Silberalter von Rauris wieder aufgestellt ist. Mithelfen ist dabei Ehrensache, sagt Mesner Karl Granegger.

„Der alte Altar ist etwas verzogen, die neuen Teile sind hingegen pfeilgerade und stabil. So müssen wir da noch etwas herumwerkeln, damit das dann alles zusammenpasst. Aber schließlich arbeiten ja lauter Meister ihres Faches mit - vom Schmied-Meister über den Malermeister und den Steinmetzmeister bis hin zum bis hin zum Goldschmied-Meister. So kann das ja nur gelingen und sollte ein Meisterwerk werden“, schmunzelt Granegger.

Dieses Meisterstück wird zu Fronleichnam geweiht, dann Mitte August zu Maria Himmelfahrt abgebaut und wird dann erst wieder nächstes Jahr ab Fronleichnam zu sehen sein.