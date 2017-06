Palfinger: Finanzvorstand nimmt den Hut

Beim Kranhersteller Palfinger nimmt Finanzvorstand Christoph Kaml überraschend den Hut. Er habe am Montag den Aufsichtsrat informiert, dass er per Ende August sein Mandat zurücklegen möchte, teilt Paflinger mit.

Kaml wolle „neue unternehmerische Aufgaben übernehmen“, teilte der Konzern in einer Aussendung mit. Christoph Kaml startete 2004 bei Palfinger und war zunächst in der Abteilung Corporate Development beschäftigt, ehe er in die Geschäftsführung der Business Area Nordamerika wechselte. Im Jahr 2009 wurde er Finanzvorstand. Von 2012 bis 2015 war er parallel dazu in China für die Kooperation mit Sany verantwortlich.

Links: