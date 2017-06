Einbrecher versucht Bankomat mit Flex zu öffnen

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag in Zell am See (Pinzgau) versucht einen Bankomat in einem Einkaufszentrum aufzubrechen. Das Vorhaben gelang dem Einbrecher nicht.

Der Täter drang Montagnacht in das Einkaufszentrum in Zell am See ein und brach dort die Tür eines Geschäftslokales auf. Anschließend durchbrach der Unbekannte eine Gipswand, um in das Geschäft zu gelangen, indem der Bankomat stationiert war. Dieses Vorhaben gelang dem Einbrecher auch.

Unbekannter will Bankomat mit Flex öffnen

Mit einer Flex-Maschine versuchte der Täter den Bankomat in dem Geschäftslokal zu öffnen. Als er dabei scheiterte, flüchtete er. Die Schadenssumme im gesamten Einkaufszentrum in Zell am See ist noch nicht bekannt.