Privatuni Seeburg expandiert nach Wien

Die Privatuniversität Seeburg in Seekirchen (Flachgau) eröffnet mit Herbst eine Niederlassung in Wien. Damit will die Privatuniversität mehr Studierende aus der Bundeshauptstadt und ihrer Umgebung anziehen.

Zur Privatuniversität Seeburg bei Seekirchen kommt noch in diesem Jahr die Seestadt in Aspern am Stadtrand von Wien dazu. Das Studienzentrum der Privatuniversität nimmt hier im Herbst seinen Betrieb auf. Der zweite Standort soll mehr Service für StudentInnen aus dem Großraum Wien bieten. Sie müssen für die Lehrveranstaltungen künftig nicht mehr nach Seekirchen pendeln, sondern können diese in Wien absolvieren.

Ausbaupläne auch für Hauptstandort Seeburg

In den Räumlichkeiten der Privatuniversität in der historischen Seeburg in Seekirchen herrschte bereits in diesem Studienjahr Platzmangel - mehr dazu in: Privatuni in Seekirchen will erweitern (salzburg.ORF.at; 15.1.2017).

Zahlreiche Lehrveranstaltungen mussten in die Räumlichkeiten der Wasserrettung in das Strandbad Seekirchen ausweichen. Die kleine Privatuniversität, die dieses Jahr ihr Zehn-Jahres-Jubiläum feiert, wächst kontinuierlich. 2017 wurden knapp 700 Studentinnen und Studenten in Studiengängen wie BWL oder Sport- und Eventmanagement gezählt. Für das kommende Studienjahr erwartet die Privatuni ein weiteres Plus. In Folge wird nicht nur ein zweiter Standort in Wien eröffnet, auch beim Hauptsitz in Seekirchen sei in naher Zukunft ein Erweiterungsbau geplant, sagte Rektor Achim Hecker.