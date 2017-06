Verletzte Kletterer und Wanderer gerettet

Zwei Kletterer sind am Sonntag im Tennengebirge von Hubschraubern gerettet worden. Ein 55-Jähriger verletzte sich am Fuß und konnte nicht mehr weiterklettern. Sein Seilpartner musste ebenfalls vom Hubschrauber ins Tal gebracht werden.

Der 55-jährige Braunauer und sein 29-jähriger Kletterpartner stiegen Sonntagfrüh in die Kletterroute am Hochkogel (Pongau) ein. Die Tour war mit dem Schwierigkeitsgrad +7 auf der internationalen Skala eingestuft. Einige Meter über dem Standplatz stürzte der 55-Jährige in das Kletterseil und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Der Braunauer konnte nicht mehr weiterklettern. Der Notarzthubschrauber musste den Mann mit einem Tau bergen und brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 29-jährige Kletterpartner konnte die Tour alleine nicht mehr fortsetzen. Dieser wurde vom Polizeihubschrauber nach Tenneck geflogen.

Ein 53-Jähriger stolperte in Dienten (Pongau) beim Abstieg zur Taghaubenscharte und verletzte sich dabei am Knie. Der Mann konnte den Rückweg nicht mehr fortsetzen und wurde in ein Krankenhaus geflogen.