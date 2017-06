Tierquälerei: Vier tote Katzen in Bach gefunden

In Grödig-Fürstenbrunn (Flachgau) hat eine 73-Jährige am Samstag eine tote Katze im Glanbach entdeckt. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigten Spürhunde noch drei weitere Kadaver an. Bei Einigen waren die Köpfe abgetrennt.

Die 73-Jährige meldete den Fund der toten Katze der Polizei. Bei einer großräumigen Spurensicherung fanden die Ermittler mit den Diensthunden noch drei weitere Kadaver im Wasser.

Polizei spricht von brutaler Tierquälerei

Die Ermittler nahmen am Samstag umgehend die Ermittlungen auf und sprechen von brutaler Tierquälerei. Zum Teil waren die Köpfe der Katzen abgetrennt und das Fell abgezogen. Die Tiere dürften bereits am 8. Juni ermordet worden sein. Ein Obduktionsergebnis wird am Montag erwartet. Ähnliche Fälle von Tierquälerei waren in Grödig bislang nicht bekannt.

Die Polizei bitte die Bevölkerung wegen der brutalen Vorgehensweise um Mithilfe. Hinweise werden telefonisch unter 059133 5110 100 entgegen genommen.