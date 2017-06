14-Jähriger prallt mit Rad gegen Postbus

In Eben (Pongau) ist am Freitag ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen einen Postbus geprallt. Der Jugendliche wurde beim Zusammenstoß schwerst verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landekrankenhaus geflogen.

Der 14-jährige Altenmarkter fuhr am frühen Freitagabend mit seinem Fahrrad in Eben in eine Straße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden Postbus. Der Jugendliche prallte frontal gegen das Fahrzeug und erlitt durch den Aufprall ein Polytrauma. Der 14-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Über den Gesundheitszustand des Altenmarkters war am Samstag nichts zu erfahren. Der beteiligte Postbus wurde von einem 55-jährigen Radstädter gelenkt. Nach Abschluss der Ermittlungen geht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Salzburg.