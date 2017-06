Werfenweng: Paragleitunfälle aus großer Höhe

Drei Gleitschirmflieger sind am Freitag in Werfenweng (Pongau) verletzt worden. Ein Sportler ist 30 Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch eine Tandem-Landung mit einem Fluggast missglückte.

Gegen 15.00 Uhr geriet ein 45-Jähriger beim Landeanflug in Turbulenzen. Der Gleitschirm klappte seitlich ein und der Pilot stürzte 30 Meter in die Tiefe. Der Mann schlug auf einer Wiese auf und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Notarzt erst versorgt und ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Pongauerin bei Tandemflug verletzt

Ein Tandempilot setzte mit seinem Fluggast unerwartet hart auf dem Landeplatz in Werfenweng auf. Die unerfahrene 53-jährige Mitfliegende aus dem Pongau wurde bei der Landung verletzt und ins Spital gebracht. Dem Gleitschirmpiloten droht nach dem Unfall eine Anzeige wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Beinahe zur selben Stunde ereignete sich ein dritter Paragleitunfall in Werfenweng. Ein 34-jähriger Salzburger geriet beim Anflug auf den Landeplatz Zaglau in Turbulenzen. Der Gleitschirm klappte auf beiden Seiten ein. Der Pilot stürzte in Folge aus großer Höhe auf eine Wiese. Auch der 34-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden.