Spritztour mit gestohlenen Nutzfahrzeugen

Im Pongau sollen zwei Burschen mehrmals Spritztouren mit gestohlenen Nutzfahrzeugen unternommen haben. Bei einer Ausfahrt sollen die Beiden einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht haben.

Den beiden 16-Jährigen wird vorgeworfen unter anderem einen Radlader, einen Pritschenwagen und einen Traktor samt Anhänger von Firmengeländen entwendet und danach damit Ausfahrten unternommen zu haben. Bei einer dieser Ausfahrten beschädigten sie eines der gestohlenen Fahrzeuge und verursachten einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Aktuelle Spritztour überliefert Pongauer

Diese Woche nahmen die beiden in St. Johann (Pongau) ein auf einem Firmengelände abgestelltes Fahrzeug in Betrieb, montierten darauf ein zuvor gestohlenes Kennzeichen und fuhren damit auf dem Firmengelände und auf einer angrenzenden öffentlichen Straße. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Burschen. Die Beamten entdeckten die Jugendlichen in einem Gebüsch. Die Einheimischen wurden bei der Staatsanwaltschaft und bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau angezeigt.