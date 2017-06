Wieder Diebe bei Mountainbike-WM

In Leogang (Pinzgau) haben im Vorfeld der Mountainbike-WM nun Diebe zugeschlagen. Sie entwendeten in der Nacht auf Donnerstag aus einem Servicefahrzeug hochwertige Ersatzteile teurer Fahrräder.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten aus dem Servicewagen Naben, Felgen und Reifen im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen. Erbeutet wurden offenbar auch Prototypen und Neuentwicklungen.

Vorläufe seit Donnerstag

Im Vorjahr waren im Zuge der Weltcup-Rennen insgesamt 14 teure Mountainbikes gestohlen worden. Betroffen waren damals aber keine Rennteilnehmer, sondern Fans. Die Downhill-Bewerbe begannen in Leogang am Donnerstag mit den Vorläufen, die Finali finden am Sonntag statt.

Links: