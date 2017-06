9.000 Unterschriften gegen Bildungsreform

Die Salzburger Lehrergewerkschaft hat beinahe 9.000 Unterschriften gegen die geplante Bildungsreform gesammelt. Initiator und Personalvertreter Siegfried Gierzinger sieht das als Bestätigung seines Protests.

Die überwältigende Mehrheit der Salzburger Lehrer sei gegen Einsparungen bei Sonderschülern und gegen größere Klassen, betonte Gierzinger vom Salzburger Lehrerverein (SALVE). Die geplante Bildungsreform mit Schulverbünden und mehr Schulautonomie sei eine reine Verwaltungsreform ohne pädagogischen Nutzen für die Schüler.

Die Salzburger Lehrergewerkschafter schickten die fast 9.000 Unterschriften an Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Hammerschmid wollte die Reform ja noch am Mittwoch durch das Parlament bringen, was aber misslang. Jetzt wird nach einer parlamentarischen Mehrheit gesucht - mehr dazu in Poker um Bildung wird fortgesetzt (news.ORF.at; 8.6.2017).