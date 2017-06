Cannabis-Aktivist neuerlich vor Gericht

Am Donnerstag muss sich der Obmann des „Cannabis Social Club“ aus Henndorf (Flachgau) neuerlich vor Gericht verantworten - wegen Cannabisanbaus. Er hatte bei seine letzten Prozess angekündigt, wieder Hanf zu züchten.

Der aus Krankheits-Gründen pensionierte Lastwagenfahrer aus Henndorf war heuer schon zu vier Wochen Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er 40 Hanfpflanzen in seiner Wohnung gezüchtet hatte. Noch im Gericht kündigte er aber an, weiterhin Cannabis anzubauen - nur das helfe ihm, die Schmerzen seiner chronischen Krankheit zu lindern. Daraufhin wurde er festgenommen.

Henndorfer will Ausnahme für medizinisches Cannabis

Der 58-Jährige sitzt deshalb seit mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft. Er soll zwischendurch für sein politisches Anliegen zur medizinischen Freigabe von Cannabis sogar in Hungerstreik getreten sein - was die Justizanstalt aber bestritt.

Der Henndorfer will mit seinem „Cannabis Social Club“ eine ähnlich Regelung wie in Deutschland erreichen: Dort ist der staatlich kontrollierte Cannabisanbau seit heuer unter strengen Auflagen erlaubt und die Cannabisnutzung bei bestimmten Krankheiten legal.

Links: